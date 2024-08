Müllheim: Eine gute Botschafterin für den Wein

Die Krönung beim Bereichsweinfest in Staufen ist schon einige Tage her, dennoch wird weiterhin gratuliert. Glur ist Hügelheimerin durch und durch – natürlich ist die 22-Jährige entsprechend bekannt. Sie hat nicht nur ihre Kindheit in Hügelheim verbracht und ist in dem kleinen Weindorf aufgewachsen. Im Musikverein spielt sie Klarinette seit sie 13 Jahre alt war. Sie engagiert sich bei den Musikern im Vorstand und organisierte beispielsweise den Auftritt der Gruppe des Musikvereins beim Dorfabend. Was sagte die Badische Weinkönigin Lucia Winterhalter bei der Krönung über ihre Nachfolgerin? „Sie ist ein Vereinsmensch und eine Schafferin.“

Gegenseitige Hilfe im Dorf

Das Arbeiten in den Reben hat die neue Weinprinzessin nicht in den elterlichen Reben gelernt. „Wir hatten einmal Reben, aber das ist schon lange her“, erklärt sie. Vielmehr sei es im Dorf so, dass mann sich gegenseitig helfe. Die Familie ihrer Freundin hat Reblagen, und so ist sie dorthin immer mitgegangen. Aber ebenso bei anderen im Dorf, wenn sie Hilfe brauchen. Wein ist für sie ein Stück Kultur, so wie der Musikverein oder die „D’Higeler Welsch-Häxe“, bei denen sie aktiv ist.