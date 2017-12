Müllheim Eine musikalische Brückenbauerin

Auszeichnung für „Brückenbauerin zwischen den Generationen“: Marlene Schofer wurde das Ehrenglas der Stadt Müllheim verliehen. Damit würdigten Stadt und Gemeinderat ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im Bereich musikalische Bildung und Erziehung in Müllheim.

Müllheim. Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich überreichte das Ehrenglas im Rahmen des Advents- und Weihnachtskonzerts mit den drei Schulchören der Rosenburgschule und dem Sponti-Chor, in der evangelischen Stadtkirche.

Chorleiterin an Müllheims Grundschulen

„Wenn Kinder singen, gibt es keinen Streit“, sagt Marlene Schofer, die bis 2006 als Lehrerin an der Rosenburgschule gearbeitet hat. Und sie weiß, wovon sie spricht: Seit mehr als 20 Jahren engagiert sie sich auch über den Ruhestand hinaus als Chorleiterin an Müllheims Grundschulen, leitet den Kooperationschor der Rosenburgschule sowie die Orff-Gruppe.

Als Vorstandsmitglied und Kooperationsbeauftragte Schule-Verein beim Untermarkgräfler Chorverband setzt sie sich zudem für die Kooperation zwischen den Schulen und den Gesangs- und Musikvereinen ein. Auch um die Musikerziehung kümmert sie sich bis heute und begleitet unter anderem Müllheimer Kindertageseinrichtungen als „Carusos Beraterin“, eine bundesweite Initiative des deutschen Chorverbands mit dem Ziel, kindgerechtes Singen (wieder) zum selbstverständlichen Bestandteil im Alltag der Kindertagesstätten zu machen.

Eine der (Schul-)Chor-Hochburgen im Land

Von 2002 bis 2017 hat sie zudem die Schulchortage des Landes Baden-Württemberg als Jury-Mitglied aktiv mitgestaltet und organisiert „und hat damit auch die Stadt Müllheim als eine der (Schul-)Chor-Hochburgen im Land etabliert“, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Das gemeinsame Singen von Kindern und Erwachsenen liege ihr besonders am Herzen. Der von ihr ebenfalls geleitete Erwachsenenchor Sponti-Chor hat gemeinsam mit dem Kooperationschor der Rosenburgschule schon viele gemeinsame Auftritte absolviert. Für dieses generationenübergreifende Chorprojekt ist der Sponti-Chor und damit auch Marlene Schofer bereits vom Land Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.

Generationenübergreifendes Chorprojekt

Für Müllheims Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich sei Schofer deshalb auch eine musikalische „Brückenbauerin zwischen den Generationen“. Sie schaffe es aber nicht nur, Alt und Jung zusammenzubringen, sondern sie stehe auch für Müllheim als Musikstadt. Wenn für Müllheim auch in Zukunft das Prädikat „Musikstadt“ gelten soll, dann brauche es Menschen wie Marlene Schofer, „die nicht nur ihre Begeisterung für das Singen an die Kinder weitergeben, sondern die auch daran mitarbeiten, dass die musikalische Bildung an unseren Kindergärten und Schulen weiterhin auf einem hohen Niveau erfolgt und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden“, heißt es weiter. Dies gelte insbesondere auch für die Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen bei der Gestaltung der schulischen Ganztagesbetreuung, so die Bürgermeisterin in ihrer Laudatio.

Die Rathauschefin dankte Marlene Schofer für ihr bürgerschaftliches Engagement und die aktive Mitgestaltung des Lebens in Müllheim, das so heutzutage nicht mehr selbstverständlich sei und das sie auch zu einem Vorbild für die nachfolgende Generation mache. Das Publikum honorierte das Engagement mit lang anhaltendem Applaus.