Müllheim: Einkaufen auf dem Wochenmarkt und Kulturgenuss verbinden

An drei Samstagen im Mai, Juni und Juli bietet das Museum ab 12 Uhr besondere Einblicke in unterschiedliche Bereiche des Museums, heißt es in einer Mitteilung des der Einrichtung. Der Blauen als Motiv in der Kunst, die bibliophile Rarität „Das Ackerwerck“ aus der Museumsbibliothek, das bürgerliche Leben der Blankenhorns im 19. Jahrhundert sind Themen der neuen Reihe. Die kleine kulturelle „Auszeit“ dauert jeweils rund 30 Minuten und bedarf keiner Voranmeldung, ein rechtzeitiges Kommen wird wegen begrenztem Platz aber empfohlen. Das Museum hat an diesen Samstagen zudem durchgehend von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 4. Mai, geht es mit der Reihe „Museum zur Marktzeit“ los, und zwar mit dem „Blauen in der Kunst“. Die Führung wird zudem musikalisch begleitet werden.