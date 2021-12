Müllheim Einmalige Chance für Francesca

Müllheim. Mithilfe von Coach Sigrid Ilumaa sagt Francesca ihren überschüssigen Kilos den Kampf an. Sie tritt mit 113,2 Kilo Startgewicht an. Die Sendung sei eine einmalige Chance, so Francesca. „Ich brauche die Unterstützung und ich werde so motiviert. Das macht einfach Spaß und es ist so schön, dass es jemand dokumentiert, sodass man sich die Bilder später nochmal anschauen kann.“ Eigentlich lasse sie sich nicht so gerne fotografieren, meint die Kandidatin aus Müllheim. „Vielleicht ändert sich das jetzt mit der Zeit. Ich habe das Format schon immer gerne geschaut und gedacht: Das schaffe ich auch, das kann doch nicht so schwer sein.“ Allerdings: Wenn man selbst dabei ist, sei es nochmal etwas anderes.

Was das Zielgewicht angeht, sagt Francesca: „Ich hatte immer eine Zahl im Kopf: Ich möchte gerne unter 70 Kilo wiegen.“ Um dieses Ziel zu erreichen, hilft ihr Trainerin Sigrid Ilumaa. „Ich mag Sigrid sehr und bin sehr froh, in Team Pink zu sein und mit ihr zu trainieren“, legt die 32-Jährige dar. Ihre Trainerin motiviere sie. „Sie unterstützt mich, sie ist einfach toll.“