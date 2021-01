Müllheim Entwurf des Nahverkehrsplans enttäuscht

Weiter gut bedient wird die Strecke vom Bahnhof über Platanenallee, Haupt- und Werderstraße nach Badenweiler, wo sich sogar ein Halbstundentakt ergibt. Für die Ortsteile Vögisheim und Feldberg sei die neue Regio-Linie von Müllheim über Kandern nach Lörrach vorteilhaft. Was auf dem Papier vorteilhaft klingt, hat im Alltag seine Tücken. Die Busse enden unter der Woche am Verkehrsamt und fahren nur am Wochenende zum Bahnhof, was die Linie für Berufspendler wieder weniger attraktiv macht. Das hänge wohl mit dem Schülerverkehr zusammen, mutmaßte der Bürgermeister. Für die nördlichen Ortsteile sieht der Plan eine deutliche Verschlechterung zur bisherigen Situation vor. Vorgesehen sind gerade einmal acht Fahrtenpaare zu Schulzeiten und nicht an Wochenenden. Die Nachbargemeinden Auggen und Schliengen treffe es noch härter, ergänzte der Müllheimer Rathauschef.

Thomas Wisser, Geschäftsführer der Regio-Verbund Gesellschaft Freiburg (RVF), war online zugeschaltet und erläuterte per Videokonferenz den Anhörungsentwurf des Nahverkehrsplans und die Hintergründe. Laut Wisser seien der ZRF und die Landkreise verpflichtet, Vorgaben der Europäischen Union umzusetzen und eine diskriminierungsfreie Verfahrensweise zu wählen. Auch die Finanzierung müsse sich ändern, sagte er und nannte unter anderem das Thema Schülerbeförderung. Alles, was an Zahlungen von der öffentlichen Hand erfolge, müsse nach einheitlichen Maßstäben ausgezahlt werden.