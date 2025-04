Müllheim: Ergebnis unerwartet deutlich

In die Bewertung der Bürgermeisterstelle gingen laut Hauptdezernent auch andere Faktoren wie die Übernahme weiterer Aufgaben in Gremien wie der Vorsitz beim Gemeindeverwaltungsverband. Argumente, die sich am Ende bei der Mehrheit des Gemeinderates nicht verfingen.

Anstatt den Beschluss in einer offenen Abstimmung zu fassen, beantragte die CDU-Fraktion eine geheime Abstimmung. Die fiel am Ende für die Verwaltungsspitze samt Bürgermeister deutlich aus: 19 Ratsmitglieder votierten gegen die höhere Einstufung, sechs Stadträte wollten dem Beschlussvorschlag folgen.

Zuvor wurde mit den gleichen Argumenten und Verweis auf das Landesbesoldungsgesetz die Besoldungsgruppe des Beigeordneten von B 2 auf B 3 angehoben. Dabei spielten allerdings der Hinweis auf den städtischen Haushalt anscheinend keine Rolle – eine Diskussion blieb dazu aus, der Beschluss wurde einstimmig gefasst. Eine Rolle könnt dabei gespielt haben, dass der amtierende Beigeordnete Günter Danksin bereits mehr als eine Amtsperiode im Dienst ist und deshalb einen Anspruch auf eine höhere Eingruppierung kraft Gesetz hat.