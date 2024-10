Die Stadt Müllheim ruft zur Teilnahme an einer Demonstration für den Erhalt der Notfallpraxis auf. „Die Kassenärztliche Vereinigung plant, unsere Notfallpraxis in Müllheim zu schließen. Das bedeutet viel längere Anfahrtswege für Erkrankte, Überlastung unseres Rettungsdienstes und der Notaufnahme in der Helios Klinik und eine Gefährdung unserer medizinischen Versorgung“, schreibt Bürgermeister Martin Löffler. Am Montag, 21. Oktober, findet ab 13 Uhr in Stuttgart eine Pressekonferenz statt, bei der die Schließungen bekannt gegeben werden sollen. „Fahren Sie mit uns gemeinsam nach Stuttgart, um ein starkes Zeichen zu setzen“, wendet sich der Bürgermeister an die Bevölkerung. Abfahrt zur Demonstration in Stuttgart ist um 8.30 Uhr beim Müllheimer Rathaus. Die Stadt bittet um verbindliche Anmeldung bis Donnerstag, 17. Oktober, 18 Uhr per E-Mail an anmeldung@muellheim.de. Die Busfahrt ist kostenlos. Mitzubringen sind Vesper, Getränke, Trillerpfeifen und Plakate, heißt es in der Mitteilung weiter.