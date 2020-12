Die Corona-Pflegeprämie von Bund und Land kommt im Regierungsbezirk Freiburg an: Das Regierungspräsidium (RP) zahlt in diesen Tagen rund 2,275 Millionen Euro an Landesmitteln an 19 Krankenhäuser in der Region aus, die einen hohen Anteil an Covid-19-Patienten behandelt haben. Auch die Helios-Klinik Müllheim wird mit 81 200 Euro bedacht.