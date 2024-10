Müllheim: Erneuerbarer Strom für rund 50 000 Menschen

Während in einigen Gemeinden noch über die Ausweisung von Vorrangflächen für Windkraft und Poolingvereinbarungen diskutiert wird, ist man in Müllheim, Heitersheim, Buggingen und Sulzburg schon weiter. Die Gemeinden haben bereits eine Poolingvereinbarung für den Bereich Sirnitz, Dreispitz und Schnelling geschlossen. Jetzt geht es an die Realisierung. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat Badenova nun die Genehmigung für den Bau der fünf Windenergieanlagen erteilt. Die ersten Anlagen sollen sich bereits 2026 drehen, heißt es in einer Mitteilung der Badenova. Die Windenergieanlagen entlang des Höhenzugs Dreispitz-Schnelling-Sirnitz auf der Gemeindegrenze von Müllheim und Sulzburg sind vom Typ Vestas V172 und haben bei einer Gesamthöhe von 261 Metern jeweils eine Leistung von 7,2 Megawatt. Damit sollen sie grünen Strom für knapp 50 000 Menschen erzeugen. Mit mehr als 70 Millionen Kilowattstunden im Jahr übersteigt die Produktion des geplanten Windparks auf der Sirnitz die der neun bestehenden Windkraftanlagen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.