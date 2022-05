Müllheim Ersatzbau für abgebrannten Markt

Widerspruch von Nachbarn

Der Zweckaufbau auf dem eigentlichen Markt bietet unter anderem Wohnungen. Drei Stockwerke werden auf den Markt aufgesetzt. Weil der Neubau den Nachbarn auf der Ostseite, also im direkten Anschluss an der Werderstraße, zu massiv erscheint und zudem auch zu nahe an die Grundstücksgrenze rückt, legten sie beim Regierungspräsidium wegen zu geringer Abstandsflächen Widerspruch ein.

Die Aufsichtsbehörde sah den Widerspruch, so steht es in der Beratungsvorlage des Bauausschusses, als begründet an. Es folgten Gespräche zwischen Nachbarn und Investor, an deren Ende wohl eine Einigung stand, sodass der Widerspruch beim Regierungspräsidium wieder zurückgezogen worden sei, hieß es in der Sitzung.

Kritik an Gestaltung

Die Lösung sei zwar rechtens, gestalterisch stieß sie aber im Bauausschuss auf wenig Gefallen. Der Grund: Das hohe, zur Werderstraße hin angedeutete Satteldach – im rückwärtigen Gebäudebereich erhebt sich das mehrstöckige Gebäude – wird seitlich eingerückt, um die Abstandsfläche zu wahren, wie es der Kompromiss vorsieht. „Es gefällt uns immer noch nicht zu 100 Prozent“, betonte Bürgermeister Martin Löffler, sieht aber die baurechtlichen Vorgaben nun gewahrt.

Gebäude einrücken?

„Nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist auch schön. Es sieht aus, als ob man etwas vergessen hat“, formuliert Stadtrat Jürgen Nafz seinen Unmut zur Gestalt der Kompromisslösung.

„Warum kann man das nicht bündig abschließen und das ganze Gebäude etwas einrücken?“, fragte Stadträtin Myriam Egel, die an der Sitzung teilgenommen hatte, aber kein ordentliches Mitglied des Bauausschusses ist und daher auch kein Stimmrecht hatte, aber beratend am Ratstisch Platz genommen hatte.

Investor will Fläche wahren

Das könne man machen, mit dem Einrücken gehe dem Investor aber Fläche verloren, erwiderte der sachverständige Bürger Henning Eisenberg. Baudezernentin Franka Häußler ergänzte: „Dem Netto-Markt gingen auf der ganzen Länge etliche Quadratmeter Nutz- und Verkaufsfläche verloren.“

Die Grundfläche der heutigen Planung entspreche der ursprünglichen Fläche des abgebrannten Marktes. Der Unterschied: Der abgebrannte Markt war nicht überbaut. Weil es keinen Bebauungsplan für diesen Bereich gibt, gelte für die Maße des Marktes Bestandsschutz.

Massive Bauweise

Von der Westseite in der Goethestraße zeigt sich die massive Bauweise, die auf wenig Begeisterung bei den Ausschussmitgliedern trifft. Löffler und Häußler machten deutlich, dass nicht davon auszugehen sei, dass der Investor von der eingereichten Massivität und der „optisch verunglückten Fassade“ an der Werderstraße zugunsten einer gefälligeren Gestaltung Abstand nehmen wird.

Am Ende erteilte der Ausschuss sein Einvernehmen. Sobald die Untere Baurechtsbehörde beim Gemeindeverwaltungsverband grünes Licht gibt und die Baugenehmigung ausgefertigt hat, könnten die Bauarbeiten die nächsten Wochen starten.