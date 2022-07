Müllheim Erstmals eine Frau an der Spitze

Im Rahmen einer Feierstunde übergab der scheidende Präsident Mathias Herzog den Stab an die Juristin und neue Präsidentin.

Herzog blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, hatte doch Corona sein Präsidentenjahr erheblich beeinflusst. Viele Veranstaltungen konnten nicht wie geplant stattfinden. Trotzdem seien in den vergangenen zwölf Monaten erhebliche Anstrengungen unternommen worden, um die Aufgaben und Ziele des Clubs im Sinne des Leitgedankens „We Serve“ im Alltagsleben umzusetzen, meinte er in seinem Rückblick. So habe der Club Einrichtungen der Jugend- und der Behindertenhilfe in der Region sowie Einzelpersonen finanziell unterstützt. Viel Engagement sei auch in die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine geflossen. Dank der jährlichen Adventskalenderaktion konnten all diese Aktivitäten auch finanziert werden, so Herzog. Der scheidende Präsident bedankte sich bei den Clubmitgliedern und den Funktionsträgern für die konstruktive Unterstützung und die Hilfsbereitschaft.