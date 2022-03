Müllheim Es betrifft die Gemeinschaft

Medikamentenspende

In diesem Zuge habe die Sparkasse Markgräflerland eine Medikamentenspende in Höhe von 5000 Euro initiiert. Diese konnte mit der Unterstützung der Müllheimer Apotheke am Schillerplatz und deren Leiterin Claude-Annette Weil an den Verein „Open“ in Freiburg übergeben werden, der den Transport in die Ukraine übernimmt.

Sachspendenaktion

Zusätzlich habe man eine interne Sachspendenaktion in die Wege geleitet, bei der sich die gesamte Sparkasse Markgräflerland gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Ulrich Feuerstein und Mariia Voloshyna eingesetzt habe. „Ziel war es, dass die Sachgüter so schnell wie möglich über die Hilfsorganisationen vor Ort in die Ukraine transportiert werden konnten“, teilen die Verantwortlichen mit. Die Sparkasse bedankt sich in diesem Zusammenhang bei der Gemeinnützigen Gesellschaft „S’Einlädele“ für die Unterstützung und den Weitertransport der Sachspenden.