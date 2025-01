Müllheim: Es gibt keinen einzigen Extremisten im Rat

Das Singen des „Badnerlieds“ gehört zum Neujahresempfang dazu. Foto: Alexander Anlicker

In seinem Ausblick ging Löffler auf die finanziell schwierige Lage der Kommunen ein. Diese bekämen zwar immer mehr gesetzliche Aufgaben von Bund und Land übertragen, zugleich gehe das Geld dafür auf dem Weg von Stuttgart oder Berlin verloren, ergänzte der Rathauschef. Auch wenn sich der Gemeinderat mit weiteren Sparmaßnahmen befassen müsse, werde kräftig in Schulen, Feuerwehr und Infrastruktur investiert. Rund 30 Millionen Euro wolle die Stadt in diesem Jahr in die Hand nehmen. Löffler nannte den Schulcampus sowie den Abschluss der Realschulsanierung, die dann rund 30 Millionen Euro gekostet hat, bei fünf Millionen Euro an Zuschüssen. „Wir haben dort viele Schüler aus den Umlandgemeinden: Mehr als 50 Prozent“, stellte er fest und erklärte, dass die Stadt Müllheim verpflichtet sei, „die Umlandgemeinden an der Finanzierung zu beteiligen“.