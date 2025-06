Müllheim-Feldberg: Baucontainer für Saisonarbeiter wird bewilligt

Einvernehmen ist „formal“

„Zur Umsetzung gibt es einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit verpflichtenden Fristen“, erklärte der Bürgermeister, „Wenn alle Vorgaben der Fachbehörden erfüllt sind und das Projekt genehmigungsfähig ist, dann darf es nach Gesetz auch gebaut werden. Dann spielt auch das Einvernehmen weder vom Ortschaftsrat noch vom Bauausschuss eine Rolle“, so Löffler weiter.

Weitere Kritikpunkte: Mit 90 Saisonarbeitskräften sei das Projekt zu groß dimensioniert, hieß es erst in der Ortschaftsratssitzung. Eine Diskrepanz zwischen der zu bearbeitenden Fläche, wie sie beim Antrag als Maßstab für die Zahl der benötigten Schlafplätze angeführt wird, und der tatsächlichen Fläche, die bearbeitet werden darf, wurde in der Ortschaftsratssitzung laut. Es wurde der Verdacht geäußert, dass Biotope unerlaubt bewirtschaftet würden.

Zu offene Fragen hatte die Ehefrau des Obsthofbetreibers noch in der Sitzung des Ortschaftsrates Stellung bezogen. Bürgermeister Löffler fasste die Erläuterung hinsichtlich der Anzahl der Saisonarbeiter zusammen und verwies darauf, dass nicht alle Saisonarbeiter gleichzeitig vor Ort in Feldberg seien, also nie 90 Personen zeitgleich für den Betrieb arbeiten würden.