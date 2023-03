Müllheim-Feldberg Blau statt Tannengrün und rot

„Willkommen zum 100-jährigen Jubiläum im Bürgerhaus Müllheim“, so begrüßte Musikvereinsvorsitzender Frank Steinger, korrekt gekleidet in tannengrüner Uniformjacke und weinrotem Gilet, die Gäste in Feldbergs voll besetzter Paradieshalle. Plötzlich stürmt ein Mitmusiker dazu und zieht Steinger schimpfend in den Umkleideraum und von dort in die Gegenwart.