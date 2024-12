Auch das Bauderzernat hat große Bedenken

Das Müllheimer Baudezernat äußert in der Vorlage bauplanungsrechtlich „große Bedenken“. Das Gebäude passe sich in seiner Größe und Form nicht dem Grundstück und dessen Form an, es nehme auch nicht Bezug auf die bestehenden Gebäude, die Straßenführung oder den Bachlauf. Die Positionierung sei deshalb sehr willkürlich und komme mit dem Uferrandstreifen (zehn Meter im Außenbereich) in Konflikt.