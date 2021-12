Müllheim Fernsehgemeinschaft zieht Stecker

Seit 1999 ist die Technikzentrale im ehemaligen Schlachthäusle untergebracht. Damals übernahm Stephan Denzer das Amt von Otto Kammerer als Vorsitzender und Technikverantwortlicher. Als Funkamateur bringt Denzer auch das technische Know-how mit ein.

Einst mit rund 200 Anschlüssen

Rund 200 Fernsehanschlüsse gab es in besten Zeiten im Ort, berichtet Denzer. Auch noch als in den 1980er-Jahren das Kabelfernsehen in Deutschland eingeführt wurde, denn Feldberg blieb beim Kabelfernsehen außen vor. Das Kabel endete am Ortsausgang von Vögisheim. Der Anschluss von Feldberg sei für den damaligen Anbieter wohl nicht rentabel gewesen, sagt Denzer.

Der Verein ergänzte die Antennen auf der Egt um Satellitenschüsseln, und so waren es zu Beginn der 1990er-Jahre 14 Programme, öffentlich rechtliche und private Fernsehsender, welche die Fernsehgemeinschaft über das eigene Kabelnetz ins Haus lieferte. Am Ende waren es sogar rund 30 Programme, einschließlich eines eigenen Feldberger Infokanals, der in einer Endlosschleife auf Neuigkeiten und Veranstaltungstermine im Ort aufmerksam machte. Finanziert wurde dies unter anderem durch einen Werbespot einer örtlichen Winzergenossenschaft. Selbst digitale Fernsehprogramme über Satellit wurden seit dem Jahr 2000 ins Vereinsnetz eingespeist.

Weniger Nutzer seit dem Jahr 2000

Dennoch war die Zahl der Nutzer seit Beginn des Jahrtausends rückläufig. In den Neubaugebieten wurde auf Satellitenfernsehen gesetzt und auch im Ort nahmen die Schüsseln zu. Im Jahr 2016 hat die Telekom Feldberg zudem ans Glasfasernetz angeschlossen.

Anfang 2021 zählte der Verein noch zehn aktive Fernsehanschlüsse, zwei Tage vor Heiligabend hat nun der letzte Nutzer auf Satellitenempfang umgestellt. Stephan Denzer hat den Stecker gezogen und das Verteilernetz im Ort ausgeschaltet. Damit gehen knapp 55 Jahre Fernsehgeschichte in Feldberg zu Ende und auch der Feldberger Infokanal hat seinen Betrieb eingestellt.