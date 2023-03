Müllheim Feuerwehr rückt aus wegen Gasgeruch

Gasgeruch in einem städtischen Mehrfamilienhaus in der Goethestraße löste am Freitagnachmittag gegen 16.11 Uhr einen größeren Einsatz der Müllheimer Feuerwehr aus. 15 Wohnungen mit 34 Bewohnern wurden evakuiert. Beim Eintreffen der Müllheimer Feuerwehr und der Messgruppe aus Feldberg war das Gas im ganzen Gebäude zu riechen.