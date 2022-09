Müllheim Franzosen und Deutsche Seite an Seite

Der Umzug von Böblingen nach Müllheim sei vor 30 Jahren die richtige Entscheidung gewesen, betonte der Brigadekommandeur, General Jean Philippe Leroux, in seinem Tagesbefehl an die auf dem Markgräfler Platz angetretenen Soldaten aus den Brigadestandorten Müllheim, Metz, Sarrebourg, Illkirch, Donaueschingen und Stetten am kalten Markt. „Die Stadt Müllheim im Markgräflerland weist alles auf, worum man sie nur beneiden kann: die Gegend, ihre Weinberge, ihre Lebensqualität, aber auch und vor allem die Freundlichkeit und die Gastfreundschaft ihrer Bewohner, allesamt außerordentlich wertvolle Eigenschaften, die natürlich auch für die kleinen Städte und Dörfer im Umland gelten und die Müllheim und die Region zu einem wunderbaren Standort machen, betonte der General.

Binationalität ist Mehrwert

Für die Deutsch-Französische Brigade sei Müllheim eine „petite patrie“, ein kleines Stück Heimat, ergänzte er. Zudem jährte sich, so der General, in diesem Jahr zum 25. Mal der erste gemeinsame operative Einsatz in Rajlovac in Bosnien-Herzegowina. „Da ich selbst an diesem Einsatz teilgenommen habe, darf ich sagen und auch wiederholen, dass die Brigade ein Großverband mit unbestreitbaren Einsatzfähigkeiten im Dienste des Friedens und der Verteidigung Europas ist, in der die Binationalität kein Hindernis, sondern ein Mehrwert ist“, unterstrich Leroux.