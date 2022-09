Müllheim - Mutmaßlich von einem Mitfahrenden bedroht wurde eine Frau am Samstag an der Haltestelle Werderstraße in Müllheim. Ein 51-Jähriger tunesischer Staatsangehöriger soll der Frau gegenüber geäußert haben, er werde ihr die Augen ausstechen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim unter 07631/1788 0 in Verbindung zu setzen.