Eine 22-jährige Frau ist mit ihrem Auto am Dienstag gegen 22.45 Uhr von der Kreisstraße 6318 abgekommen. Die Frau war von Tannenkirch kommend in Richtung Hertingen unterwegs , als ihr ein unbekanntes Auto in einer Kurve teilweise auf ihrer Fahrbahn entgegengekommen sein soll. Beim Ausweichmanöver geriet ihr Auto ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Feld auf dem Dach zum Liegen. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.