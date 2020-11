Müllheim Frauenpower für den guten Zweck

Corona schiebt Riegel vor

Gegründet wurde der Lions-Club Markgräflerland bereits im Februar. Mit dem Backen von Weihnachtsplätzchen für den guten Zweck steht jetzt die erste öffentliche Aktion des Vereins an. „Wir hatten viele Ideen, die wir umsetzen wollten, etwa Benefiz-Konzerte“, sagt Libuda. Die Corona-Pandemie aber habe einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Auch ein sogenanntes Charter-Treffen, bei dem der neugegründete Club offiziell in der Lions-Familie willkommen geheißen wird, gab es bisher nicht. „Wir hoffen, dass wir dies im kommenden Frühjahr oder Sommer nachholen können“, sagt Libuda.

Die Aufnahme männlicher Mitglieder ist im Übrigen laut Satzung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. „Es ist nicht gesagt, dass wir für alle Zeiten ein reiner Frauenverein bleiben“, appelliert Libuda an alle potenziell interessierten Helfer, die den Verein unterstützen wollen.

Weitere Informationen: Der Lions-Club Markgräflerland verkauft bei einer Benefizaktion vom 19. bis 21. November im Gartencenter Blumen-Müller in Schallstadt für fünf Euro pro Beutel Weihnachtsbrötchen. Der gesamte Erlös geht an den Freiburger Verein OFF, der obdachlosen Frauen und Frauen in Not hilft. Wer Mitglied werden will, kann die Helferinnen während der Aktion ansprechen oder unter www.lions.de einen Mitgliedsantrag ausfüllen.