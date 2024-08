Wenn die Lippen blau sind, und die Kinder aus dem Wasser sollten um sich aufzuwärmen, liest Martina Riedlberger, Lesepatin der Müllheimer Mediathek, Geschichten für Kinder vor. Die Freibadgeschichten werden an den Freitagen im August jeweils von 16 bis 17 Uhr – nur bei gutem Wetter, im Müllheimer Freizeit- und Familienbad, Ziegleweg 7, vorgelesen. Dazu sind Kinder von vier bis sieben Jahren eingeladen. Der Treffpunkt wird jeweils am Schwimmbadeingang bekannt gegeben und ist an der Mediatheksfahne erkennbar. Die Freibadgeschichten ersetzen während der Ferien die Freitagsgeschichten mit denen es am 13. September ab 15.15 Uhr weitergeht, wenn Bettina Kudernatsch „Lotte und das Monster“ von Doris Dörrie vorliest.