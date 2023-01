Müllheim Frieden und Sicherheit haben ihren Preis

Die VJTF-Brigade werde jetzt von der Panzergrenadierbrigade 37 gestellt, aber die Deutsch-Französische Brigade müsse bereit sein, unmittelbar danach als zweite Brigade eingesetzt zu werden. „Unsere Fähigkeiten und Aufgaben im Bereich der Alarmbereitschaft und Aktivierung bleiben nahezu die gleichen wie 2022“, betonte Leroux.

Der Kommandeur der Brigade wies zudem auf den 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags hin. Ein Datum, dass für die Deutsch-Französische Brigade von besonderer Bedeutung sei. Dies müsse Anlass sein, die deutsch-französischen Beziehungen weiter mit Leben zu füllen. Leroux nannte in diesem Zusammenhang die gemeinsamen Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, Energie, Migration und Demographie. Mit Blick auf die Herausforderungen die sich für Deutschland und Frankreich sowie ganz allgemein für Europa und den Westen stellen betonte Leroux, dass „Frieden und Sicherheit ihren Preis haben“.

Grußwort

In seinem Grußwort erinnerte Müllheims Bürgermeister Martin Löffler an das 30-jährige Bestehen der Brigade in der Stadt. Die Feier habe gezeigt, wie fest verwurzelt die Soldaten in den Garnisonsgemeinden sind und wie gut die Verbindungen mit den Gemeinden sind. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zeigen, dass es viel Rückenwind für das Militär gebe. „Jeder spürt, wir könnten das nächste Angriffsziel sein“, sagte Löffler.