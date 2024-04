Müllheim: Fritz Koch und Stefanie Doll liegen vorne

Besonders am letzten Verpflegungspunkt am Vögisheimer Waldrand wurden die Läufer nach einem ordentlichen Aufstieg mit feinen Häppchen und Rotwein empfangen. Entsprechend herrschte dort fast Volksfeststimmung. Der eine oder andere Teilnehmer musste sich dann schon überwinden, die Reststrecke bis zum Ziel in Angriff zu nehmen. Die Spitzenläufer auf der Halbmarathonstrecke, die wegen ihrer landschaftlichen Abwechslung als „die Schönste in Deutschland“ gilt, waren im Wettbewerb unterwegs.

Fritz Koch pulverisiert den Streckenrekord förmlich

Mit einem Traumergebnis gewann Fritz Koch. In einer Zeit von einer Stunde, neun Minuten und 34 Sekunden stellte er den Streckenrekord auf und gewann zum siebten Mal in Folge. Schnellste Frau war Stefanie Doll in einer Zeit von 1:20:25.