Müllheim: Frühlingserwachen in Straßen und Geschäften

Rund 20 verschiedene Fabrikate stellten die Autohäuser aus Müllheim und Auggen an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt vor. Den Beratern der Autohäuser wurden unzählige Fragen gestellt. Bei diesen zwanglosen Besichtigungen und unverbindlichen Gesprächen konnten die interessierten Gäste in aller Ruhe das mögliche Traumauto kennenlernen. In diesem Jahr rückten besonders Wohnmobile in den Fokus vieler Besucher. Tatsächlich hat sich das Interesse für die Antriebsarten bei den Autos teils etwas verändert. Standen zuletzt besonders die Stromer im Fokus, so erkundigten sich Kunden wieder vermehrt nach Hybrid-, Benzin- oder Dieselantrieb.