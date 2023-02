Im Rahmen des trinationalen Rhein-Projekts zeigt das Markgräfler Museum zusätzlich zur Kunstausstellung „Rheinreise“ bis zum Sonntag, 19. März, unter dem Titel „Alte Landkarten vom Rhein“ einige interessante Karten aus der Museumssammlung. Am Sonntag, 12. Februar, ab 16 Uhr stellt der Historiker Markus Eisen die Ausstellung vor, die in zwei Foyer-Räumen zu den Themenbereichen „Der Rhein wird um 1700 Staatsgrenze“ und „Rheinbegradigung im 19. Jahrhundert“ zusammengestellt wurde, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Die Kupferstichkarten zeichnen sich durch ihre großformatige und farbige Gestaltung aus. Die Führungsgebühr, inklusive Eintritt, beträgt vier Euro, ermäßigt für Museumsvereinsmitglieder und Inhaber des „Museumspass Musées“ zwei Euro. Foto: Markgräfler Museum/Frédéric Letellier