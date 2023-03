Müllheim Ganz nahe am Original

Thinking out Loud - Ed Sheeran Tribute

Ed Sheeran-Fans können sich auf ein hitreiches Set mit Ed Sheeran-Klassikern von jedem seiner Alben freuen, das von modernen Hymnen wie „Galway Girl“, „Castle On The Hill“ und „A Team“ bis hin zu romantischen Liebesliedern wie „Thinking Out Loud“, „Perfect“ und „Photograph“ reicht.

Die Anfang 2022 auf drei verschiedenen Kontinenten mit begeisterten Kritiken gestartete Tribute Show umfasst alle Phasen von Ed Sheerans Karriere und bietet unglaubliche Live-Loops sowie eine komplette Live-Band, was bedeutet, dass alle aktuellen Hits („Shivers“, „Bad Habits“, „Overpass“ oder „Graffiti“)authentisch wiedergegeben werden, schreiben die Veranstalter.

„Pink Deluxe“ spielen die Hits von Pink

Die Sängerin Pink hat mit ihrem aktuellen Album „The Truth About Love“ einmal mehr bewiesen, dass sie zu einer der größten Künstlerinnen ihrer Zeit gehört. Die dazugehörige Tour hat sämtliche Rekorde gebrochen und war mit 140 Shows weltweit ausverkauft.

Es gibt kaum einen anderen Pink-Tribute-Act weltweit, der so genau und atemberaubend ist wie „Pink Deluxe“. Alle Hits „So What“, Rise Your Glass“, „Just Like A Pill“, „Get The Party Started“ sind das Erfolgsrezept dieser Show. Mit 100 Prozent Live-Gesang und ausgefeilter Choreografie erfüllt diese Show alle Erwartungen.

Die Sängerin Erika Occhiello beherrscht die powervolle Gesangstechnik und die Attitüden von Pink. Die Bandbesetzung besteht aus erfahrenen italienischen Tour-Musikern, die ansonsten bei Umberto Tozzi oder Toto Cotugno arbeiten, heißt es in der Ankündigung.

Karten sind im Vorverkauf unter der Tickethotline 07641/96 28 28 40 (Ortstarif) und auf der Internetseite www.karoevents.de erhältlich