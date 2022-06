Müllheim Gault&Millau: Gasthäuser im Markgräflerland ausgezeichnet

Drei Gasthäusern in Müllheim mit herausragender Qualität

Zwei Hauben in der Aufsteigerfarbe Rot, und damit herausragend in der Kategorie „hoher Grad an Kochkunst, Kreativität und Qualität“ erkochten sich Catinka und Tom Birks vom „Taberna“ in Müllheim, gefolgt vom „3Lis“ (Sulzburg-Laufen), der „Hebelstube“ in der Alten Post (Müllheim) und der „Traube“ (Blansingen) mit jeweils zwei weißen Hauben. Mit einer roten Haube ausgezeichnet und damit als herausragend in der Kategorie "sehr empfehlenswert" gewertet wurden das vor kurzem neu eröffnete Restaurant "Tempel" in Müllheim und "La maison Eric" in Sulzburg.

Hauben statt Punkte

Seit diesem Jahr gibt es als Bewertung nur noch Kochhauben, nicht mehr Punkte, teilt die Gault&Millau-Redaktion mit. „Wir sind der Ansicht, dass sich Schulnoten zur Beurteilung von Fragen der Kultur – und dazu gehört die Gastronomie ja zweifellos – nicht wirklich eignen, dass die wissenschaftliche Messbarkeit, die Eindeutigkeit, die sie signalisieren, in vielerlei Hinsicht problematisch ist“, heißt es im Vorwort des Gastro-Führers.