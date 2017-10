Müllheim Gegen Waffenhandel und Rassismus

Die 41. Markgräfler Friedenswochen bieten auch in diesem Jahr wieder ein vielseitiges Programm aus Film, Lesung, Diskussion und Aktion. Die Veranstaltungsreihe findet unter der Überschrift „Frieden statt Krieg - Entschieden gegen rechts“ statt.

Müllheim. „Allein 2016 gab es 226 gewaltsam ausgetragene Konflikte, davon 18 Kriege der höchsten Eskalationsstufe. Und auch Soldaten und Waffen aus Deutschland waren daran beteiligt“, heißt es in der Ankündigung. Deshalb sollen die Friedenswochen am Donnerstag, 2. November, mit einer Mahnwache vor der Niederlassung von Rheinmetall Waffe Munition in Neuenburg am Rhein eröffnet werden.

Die Friedensbewegung setzt sich dafür ein, die Produktion von Waffen durch die Herstellung von zivilen Gütern zu ersetzen.

Darum geht es auch in der Podiumsdiskussion am Montag, 20. November, im evangelischen Gemeindehaus: Ursachen und Folgen von Waffenproduktion und -export sollen aufgespürt und Alternativen zur Produktion von Kriegsgütern aufgezeigt werden.

Die Lesung des Autors Oliver Bottini aus seinem Buch „Ein Paar Tage Licht“ am Freitag, 17. November, in der Buchhandlung Beidek in Müllheim behandelt dieses Thema in Form eines Kriminalromans.

Der Film „Die Piroge“ zeigt, was nicht zuletzt durch Waffenhandel hervorgerufen wird: Flüchtlingsströme. Der Film über Flüchtlingsschicksale aus Westafrika wird am Dienstag, 14. November, im Kino Müllheim gezeigt.

Die Veranstaltung mit dem Roma Büro Freiburg über Kriegsflüchtlinge aus dem Kosovo muss aus organisatorischen Gründen verschoben werden.

„Frieden statt Krieg“ ist eine sehr konkrete Forderung. Sie verlangt nach zivilen statt nach militärischen Konfliktlösungen. Um darauf aufmerksam zu machen, dass auch von Müllheim Krieg ausgeht, finden auch während der Friedenswochen an den Mittwochen, 15. und 29. November, Mahnwachen vor der Kaserne der Deutsch-Französischen Brigade statt.

Am Volkstrauertag, am Sonntag, 19. November, tritt der Friedensrat auf dem Alten Friedhof in Müllheim dafür ein, dass den Opfern vergangener nicht noch die Opfer neuer Kriege hinzugefügt werden müssen.

Nicht erst die jüngsten Bundestagswahlen haben zu Tage gebracht, dass rechte Denk- und Handlungsmuster lebendig sind. Obwohl diese nicht die übergroße Mehrheit der Bevölkerung teilt, bestimmen rechtspopulistische oder gar völkische Tendenzen die innenpolitische Debatte. Umso bedeutsamer sei „die Erinnerung daran, was möglich wird, wenn rassistischen Vorurteilen nicht entgegengetreten wird“, so die Veranstalter.

In dieser Aktualität steht der Schweigemarsch am Donnerstag, 9. November, in Erinnerung an die Pogromnacht gegen jüdische Menschen auch im Markgräflerland im Jahr 1938, und deren Ermordung durch die Nazis in der Folgejahren.

1942 wurde der polnische Kriegsgefangene Julian Garlewicz in Niederweiler hingerichtet, weil er eine deutsche Frau liebte. Daran wird auf dem Friedhof in Niederweiler am Montag, 13. November, erinnert. Damit wollen die Organisatoren auch zum Handeln gegen Rassismus aufgefordert wissen.