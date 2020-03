Müllheim Gemeinden greifen durch

In der Allgemeinverfügung heißt es: „Das Betreten öffentlicher Orte ist untersagt. Zu den öffentlichen Orten zählen insbesondere Straßen, Wege, Gehwege, Plätze, öffentliche Grünflächen und Parkanlagen.“ Ausnahmen gelten für Arztbesuche, die Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen, Einkäufe zur Deckung der notwändigen Grundbedürfnisse sowie für berufliche Zwecke einschlißelich der Unterbringung von Kindern in der Notbetreuung.

Dies gilt auch für die Nutzung des öffentlichen Personennahvekehrs, wobei ein ABstand von mindestens 1,50 Metern einzuhalten ist.

Erlaubt ist ferner das betreten öffentlicher Orte im Freien, alleine, zu zweit, mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren. Dabei ist sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten wird.

Die Allgemeinsverfügung tritt am 21. März um 0 Uhr in Kraft.

Damit sind auch Bußgelder möglich, sofern Verstöße gegen das Betretungsverbot von öffentlichen Straßen und Plätzen vorliegen, heißt es in der Mitteilung der Stadt Müllheim. Neben der Androhung von Bußgeldern von bis zu 25 00o Euro heißt es auch: „Zur Durchsetzung der Verfügung ist die Anwendung von unmittelbarem Zwang erforderlich.“

„Bedauerlicherweise haben wir so auf die zahlreichen Verstöße gegen die bereits erlassenen Allgemeinverfügungen sowie Rechtsverordnungen und auf den teilweise sehr sorglosen Umgang zu reagieren. Dabei stehen ohne Frage Menschenleben auf dem Spiel. Wir appellieren an unsere Bürgerinnen und Bürger die Vorgaben einzuhalten und so die Verbreitung des Virus möglichst zu verzögern“, betont Müllheims Bürgermeister Martin Löffler.

Darüber hinaus hat die Stadt Müllheim Regelungen für Beerdingungen und Hochzeiten erlassen.

Beerdigungen

In den Aussegnungshallen auf dem Zentralfriedhof Niederweiler und dem Alten Friedhof dürfen bis auf Weiteres keine Trauerfeiern durchgeführt werden. Diese dürfen nur noch direkt im Freien, ausschließlich an der Grabstelle des beizusetzenden oder zu bestattenden Verstorbenen stattfinden. Der Teilnehmerkreis an den Trauerfeiern ist auf die engsten Familienangehörigen begrenzt und darf je Beisetzungs- oder Bestattungsfall die max. Personenanzahl von 20 Personen (inklusive Pfarrer, Trauerredner, Sargträger) nicht übersteigen – die Entscheidung über die Zugehörigkeit zu dem Personenkreis der „engsten Familienangehörigen“ treffen die Angehörigen in Eigenverantwortung. Die Bereitstellung und Mitnahme von Grabutensilien an den Grabstellen, wie beispielsweise Weihwasserkessel und -pinsel sowie, Erdschaufel, ist untersagt.

Zur Vermeidung eines Ansteckungsrisikos erfolgt die dringende Empfehlung auf den Verzicht von körperlichen Gesten der Kondolenz und Anteilnahme sowie auf die Einhaltung eines Abstands von zwei Metern zwischen den Personen der Trauergemeinde;

Es wird ebenfalls empfohlen, auf Urnenbeisetzungen nebst Trauerfeier zu verzichten. Die Friedhofsverwaltung der Stadt Müllheim bietet an, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt ohne weitere zusätzliche Gebühren nachgeholt werden kann.

Hochzeiten

Die Eheanmeldungen werden ab sofort ausschließlich schriftlich durchgeführt. Es wird nur noch das Trauzimmer im großen Saal im Markgräfler Museum, der gut zu belüften ist, genutzt. Alle anderen Trauzimmer werden bis auf Weiteres für die Nutzung gesperrt. Die Sitzplätze sind so angeordnet, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist.

Es sind keine Gäste erlaubt. Lediglich das Brautpaar – falls erforderlich ein Dolmetscher –, ein Fotograf und ein Standesbeamter dürfen anwesend sein. Sektempfänge sind nicht möglich. Die Eheschließung erfolgt im würdevollen Rahmen, jedoch so zügig wie möglich, heißt es in der Mitteilung.