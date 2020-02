Müllheim Gemeinsamschaft stärken

Vor Ort berichtete der Kommandeur und Brigadegeneral, Peter Mirow, dass in den vergangenen Jahren in den Standort viel investiert worden sei. Die Deutsch-Französische Brigade sei mit der Infrastruktur zufrieden, beispielsweise Einzelstuben. Allerdings hätten manche Soldaten auch die Achter-Stuben beibehalten, weil dies das Kameradschaftsgefühl und den Zusammenhalt stärke, so der Kommandeur. Auf der Zielgeraden sei man nun mit dem Schießstand in der Außenanlage in Eschbach. Dort laufen die letzten Prüfungen. Mirow zeigte sich optimistisch, dass die Schießübungen dort schon bald vorgenommen werden können.

In Eschbach konnten sich die Abgeordneten davon überzeugen, dass es sich um eine moderne Anlage handele, die auch vor Gesundheitsgefährdungen durch Schussabgase schütze, heißt es in einer Mitteilung. Derzeit laufen die letzten Prüfungen, damit die Anlage ab März genutzt werden kann. „Unsere Soldaten müssen gerade in Auslandseinsätzen gut an der Waffe ausgebildet sein. Daher ist es wichtig, ihnen modernste Schießanlagen zur Verfügung zu stellen.“ Hitschler betonte, wie wichtig es nun sei, die erhöhten Haushaltsmittel auf Dauer zu verstetigen. „Die Bundeswehr braucht Planungssicherheit, um in Ausrüstung und Fahrzeuge investieren können“, so die Abgeordneten.