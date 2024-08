Die Veranstaltungsreihe „Kino und Wein“ wird am Freitag, 6. September, fortgesetzt. Das Veranstaltungsformat findet in Zusammenarbeit des DRK-Kreisverbands Müllheim, dem Sozialverband VdK, der Stadt Müllheim, dem Central-Theater sowie dem Weingut Dörflinger statt. Ab 18 Uhr können sich die Gäste im Kino Müllheim zum gemütlichen Feierabend-Plausch treffen – kulinarisch verwöhnt von der Gemeinschaft von ukrainischen Mitbürgern aus Müllheim, vom Team der DRK-Seniorenarbeit (Weinausschank) und Weinen vom Weingut Dörflinger. Bei schönem Wetter wird vor dem Kino bewirtet. Um 19.30 Uhr startet dann im Central Theater der Film „Liebesbriefe aus Nizza“. Nach dem Film gibt es noch die Möglichkeit den Abend mit einem Glas Wein ausklingen zu lassen. Damit dies ohne Sorge geschehen kann, steht ein kostenpflichtiger DRK-Fahrdienst zur Verfügung. Anmeldungen für den Fahrdienst sind unter Tel. 07631/180 50 oder per E-Mail an servicestelle@ drk-muellheim.de möglich.