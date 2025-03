Müllheim: Genuss, Spaß und Sport

Das Genusslauf-Jubiläum wird am Sonntag, 27. April, in Müllheim, seinen Wäldern und Reben gefeiert. Was 2001 mit einem kleinen, aber besonderen Lauf in Anlehnung an die großen französischen Vorbilder, etwa im Médoc, begann, hat sich längst als beliebte Laufveranstaltung mit überregionaler Wirkung etabliert, heißt es in einer Mitteilung der Genussläufer Dreyeckland. Genuss, Spaß und Sport sind hier eine heitere Verbindung eingegangen, die zumindest in Deutschland ihresgleichen sucht.