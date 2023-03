Müllheim Geschichtswoche im Museum

Mit zwei historischen Themen startet das Markgräfler Museum in die Ausstellungssaison 2023: Am Dienstag, 28. März, ab 17 Uhr eröffnet der Präsident des Landesdenkmalamts Baden-Württemberg, Professor Claus Wolf, die umgestaltete Dauerausstellung zu Geologie und Archäologie. Am Donnerstag, 30. März, ab 18 Uhr startet die Sonderausstellung „1848/49 – Revolution in Müllheim“ mit Ansprachen des Beigeordneten Günter Danksin und Kulturdezernent Jan Merk sowie Revolutionsliedern von Heinz Siebold.