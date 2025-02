Das Markgräfler Museum im Müllheim bietet am Sonntag, 9. Februar, ab 11 Uhr, ein Gespräch mit dem Künstler Hubert Rieber aus Furtwangen über seine aktuelle Ausstellung „Menschenbilder – Köpfe und Stelen“. Im Dialog mit Museumsleiter Andreas Weiß wird der Meister der strengen Reduktion über seinen künstlerischen Weg sprechen, heißt es in der Ankündigung. Außerdem ermöglicht das Gespräch Zugänge zum spannenden Oeuvre Riebers, und es gibt die Gelegenheit zu Fragen an den Bildhauer und zu seinen im Museum aktuell ausgestellten Werken heißt es weiter. Treffpunkt ist im Foyer des Museums. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person, inklusive Museumseintritt. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 2. März,zu sehen.