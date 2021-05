Müllheim „Glen Miller Orchestra“im Bürgerhaus

Seit 35 Jahren und in rund 5000 Konzerten verzaubert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden das Publikum in ganz Europa, heißt es in einer Mitteilung des Konzertveranstalters. Das ist der Anlass für den 70-Jährigen und seine Musiker auf Tour zu gehen.

Der unverwechselbare, harmonische und zugleich elektrisierende Sound bringt das Lebensgefühl der 1930/40er-Jahre zurück, heißt es weiter. In der großen Big Band Besetzung werden zeitlose Welthits wie: „In The Mood“, „Pennsylvania 6-5000“, „String of Pearls“ oder „Moonlight Serenade“ präsentiert.