Im Foyer des Markgräfler Museums in Müllheim ist derzeit die Ausstellung „Friedrich Kaiser. Gebrauchsgrafik für’s Markgräflerland“ zu sehen. Der in Hügelheim ansässige Grafiker Friedrich Kaiser (1914 bis 1974) prägte die Außenwerbung der Weinwirtschaft der Region nach 1950 maßgeblich mit seiner Werbegrafik. Die Ausstellung zeigt unter anderem Weinfestplakate, Weinflaschenetiketten und Logos für Winzergenossenschaften sowie Buchtitelgestaltungen. Kaiser förderte zudem das musikalische Leben im Markgräflerland als Dirigent mehrerer Chöre im Raum Müllheim. Markus Eisen führt am Sonntag, 26. Januar, ab 11.15 Uhr durch die Ausstellung. Treffpunkt ist um 11.15 Uhr im Foyer des Markgräfler Museums, Wilhelmstraße 7, in Müllheim. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person, inklusive Führung. Eisen stellt nicht nur Kaisers Werbegrafik, sondern auch seine Künstlerpersönlichkeit vor.