„The Desert Jazz Orchestra“, das sind 17 erfahrene südbadische Jazzmusiker aus der Region zwischen Offenburg bis Weil am Rhein, heißt es in der Ankündigung.

„It Must Schwing!“ war der Anspruch, den Alfred Lion, der deutsch-stämmige Gründer des wohl legendärsten aller Jazzlabels, den New Yorker „Blue Note Records“, an die von ihm produzierte Musik hatte. Davon habe sich auch „The Desert Jazz Orchestra“ bei der Auswahl seines neuen Programms inspirieren lassen und äußerst groovende Arrangements bekannter Größen des amerikanischen Jazz ausgewählt, die sicher auch Alfred Lion zum mitswingen gebracht hätten, heißt es weiter. Mit den aktuellen Arrangements von Mel Lewis über Rob McConnell und John Fedchock bis Gordon Goodwin präsentiert die klassisch mit 17 Musikern besetzte Jazz-Big-Band nun Charts von Blues und Swing bis hin zu Funk und Latin. Unter der musikalischen Leitung des Saxophonisten Tom Timmler wird das Orchester au mit seinem eindrucksvollen Klang und außergewöhnlichen Solisten bestimmt auch das Publikum zum rhythmischem Mitwippen anstecken, sind die Veranstalter überzeugt.