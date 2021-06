Müllheim Große Freude über Impfung am Arbeitsplatz

Die Vorbereitungen scheinen sich auszubezahlen: Die Impfungen verlaufen zügig, im Beobachtungsbereich ist ein Kommen und Gehen, etwa alle vier Minuten verlässt ein glücklicher Mitarbeiter einen der Besprechungsräume, in denen geimpft wird.

Jörg Hoffmann, CEO, zeigt sich sehr zufrieden: „Wir hatten schon sehr früh umfangreiche Maßnahmen bezüglich Covid-19 bei AUMA getroffen, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und die Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten. Das funktioniert auch sehr gut, da wir die Maßnahmen alle gemeinsam mit hervorragender Disziplin einhalten. Dass wir nun unsere Mitarbeiter impfen, ist ein weiterer Schritt in unserer Maßnahmenstrategie und ich freue mich sehr, dass mit dem zweiten Impftermin Ende Juli dann deutlich über 70 Prozent unserer Müllheimer Mitarbeiter komplett geimpft sind. An unserem Standort in Wenden wurde bereits eine betrieblich organisierte Impfung durchgeführt.“

Bis wieder Normalität herrscht, wird es noch etwas dauern: „Zunächst müssen wir abwarten, was das Arbeitsschutzgesetz und die Politik zu möglichen Lockerungen beschließen“, so Lücke. Zumindest das Betriebsrestaurant wird neben dem bereits freigegebenen Außenbereich in Kürze auch wieder die Sitzplätze im Innenbereich öffnen können.