Müllheim Großer Bahnhof für Weinhoheit in Hügelheim

Weinbaupräsident Rainer Zeller aus Britzingen freute sich über eine Weinprinzessin ind er Nachbarschaft. Ein Weinprinzessin in der Stadt zu haben, darauf könne man stolz sein, betonte Zeller. Diese sei nicht nur Werbeträger für den Wein, sondern auch für die Stadt. Einig waren sich alle Redner in der festen Überzeugung, sich im nächsten Jahr wieder in Hügelheim zu treffen: dann zum Empfang der Badischen Weinkönigin.