Müllheim: Grußkarten zum 50. Geburtstag

Den Ausgangspunkt des in der Müllheimer Museumsgeschichte bislang einmaligen Mail Art-Projekts bildet das Jubiläum zu „175 Jahre Revolution 1848/49“, das vielfach schon Thema von Gedenkveranstaltungen und Ausstellungen geworden ist. Die Kuratoren von „Mail Art [R]Evolution“ Sylvia Verwick, Wolfgang Faller und Frédéric Letellier identifizierten in diesem historischen Anlass vor allem einen Quantensprung der Kommunikation und Vernetzung, welche die damaligen revolutionären Ereignisse in ganz Europa ausgelöst hatten, heißt es in der Ankündigung. Um diesen Meilenstein nachvollziehbar zu machen und inhaltlich mit Leben zu füllen, sandten sie über alle möglichen Kanäle einen Aufruf nach postkartengroßen Statements zu den Themen „Revolution“ und „Evolution“ im weitesten Sinne aus. Sie erhielten Antworten von rund 370 Künstlern aus 40 Nationen. Die Einsendungen an das Museum sagen viel darüber aus, was Menschen derzeit auf der ganzen Welt bewegt.

Aus Sicht von Museumsleiter Andreas Weiß stellt das Projekt eine regelrechte Explosion an gedanklicher und künstlerischer Kreativität im Umgang mit dem Thema dar, und das in gänzlich analoger Form. Bei Mail Art werden aufgrund eines Aufrufs kleine Kunstwerke an einen Empfänger versandt, die von diesem unentgeltlich ausgestellt und dokumentiert werden und unter Beachtung größtmöglicher Freiheit eine Vernetzung auf Zeit ermöglichen. Mail Art besitzt seine Wurzeln in der politischen Aktionskunst der 1970-er Jahre.