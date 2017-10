Müllheim Gullydeckel der Partnerstadt wird in der Hauptstraße platziert

Ihre 25-jährige Partnerschaft haben Müllheim und das brandenburgische Hohen Neuendorf gefeiert. Die dreitägigen Jubiläumsfeierlichkeiten fanden in Hohen Neuendorf statt (wir berichteten gestern).

Als Zeichen der Freundschaft wurden auch Geschenke ausgetauscht.

Für die Müllheimer gab es einen Gullydeckel mit dem Hohen Neuendorfer Stadtwappen, der in der Hauptstraße an der Hohen Neuendorfer Brücke seinen Platz finden wird. Auch die Müllheimer kamen nicht mit leeren Händen. Sie hatten eine junge Eiche mitgebracht, mit der die Nachhaltigkeit dieser Partnerschaft versinnbildlicht werden sollte, verbunden mit dem nicht ganz ernst gemeinten Wunsch, dass in 200 Jahren aus dem Holz ein Weinfass gemacht werde – natürlich befüllt mit Wein aus dem Markgräflerland.

Foto: zVg