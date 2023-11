Müllheim: Gutes tun mit gebrauchten Büchern

Der Verein verwendet die Nettoerlöse alle Jahre für gemeinnützige Projekte, primär im schulischen und sozialen Bereich. Das Team mit seinen elf ehrenamtlich Aktiven bereitet durch sein Engagement gleich dreimal Freude, heißt es in einer Mitteilung. Die Bücherspender freuen sich, dass ihr Buch noch einen guten Zweck erfüllen wird. Die Käufer freuen sich endlich ihr lang gesuchtes Buch zu finden. Und die Spendenempfänger freuen sich über das Ergebnis von 11 000 Euro in diesem Jahr. Die Bücherspender und Käufer kommen aus dem ganzen Dreiländereck, und mehr als 85 Prozent der Spenden fördern wieder Südbadische Projekte. Die Spendenempfänger sind die Michael-Friedrich-Wild- Grundschule, die Albert-Julius-Sievert-Schule und die Tafel Markgräflerland in Müllheim sowie die Malteserschloss-Schule in Heitersheim. Spenden gehen auch an die Erich-Kiehn-Schule in Oberrimsingen, den Kinderhospizdienst „Kuckucksnest“ in Titisee, die Schule für Sehbehinderte in Waldkirch und das Kinderdorf im rumänischen Lokod.

Bücher Oase

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag von 10 bis 12.30 Uhr sowie Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr