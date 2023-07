Müllheim Hammes liest aus „Kultouren“

Mit seinen „Kultouren“ hat der Filmemacher und Reisejournalist Manfred Hammes ein „Rumtreibbuch“ vorgelegt, das den Leser in 21 Touren an besondere Orte auf der badischen und elsässischen Seite des Oberrhein führt. Anhand vieler Bilder zeigt der Autor aus der Ortenau, warum dieses Buch die richtige Lektüre für alle ist, die das Reisen auf wenig ausgetretenen Pfaden lieben, gleichzeitig aber eine Abneigung gegen den Tourismus haben, heißt es in der Ankündigung.

Manfred Hammes, 1950 in Trier geboren, lebt in der Ortenau, schreibt Bücher, macht Filme und hält Vorträge. Er kann den Menschen gut zuhören und hat als Journalist, Geschäftsführer von Verlagen, einer Agentur für Standortmarketing und im Aufsichtsrat einer französischen Kulturstiftung gearbeitet, heißt es abschließend in der Mitteilung der Veranstalter.