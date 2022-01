Müllheim Helios-Klinik lädt zum Bewerbercafé ein

Gute Argumente, in der Helios-Klinik Müllheim zu arbeiten, gibt es viele: Eine sinnstiftende Arbeit in familiärer Atmosphäre, kurze Wege, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, heißt es in der Mitteilung.

„Ich komme gerne zur Arbeit wegen den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und wegen der Dankbarkeit der Patienten“, erzählt Timon Grötz, Leiter der Station Belchen. Auch Jessica Graf, stellvertretende Leiterin der Station Eichwald, schätzt ihr Team: „Die sind wie eine zweite Familie“. Christiane Sommer-Mai, Leiterin der Station Feldberg, ist seit 1994 in der Helios-Klinik beheimatet und fügt hinzu: „Wir haben ein überschaubares Haus, man kennt sich untereinander, und es läuft gut zusammen!“

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 2. Februar, von 15 bis 17 Uhr in der Cafeteria der Klinik unter Einhaltung der Hygienevorgaben statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können sich am Veranstaltungstag direkt an der Rezeption der Klinik melden.