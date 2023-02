Müllheim Helios-Klinik lockert

Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg dürfen ab heute ihre Corona-Maßnahmen lockern. Auch die Helios- Kliniken nähern sich in großen Schritten wieder dem Stand vor der Corona-Pandemie an., heißt es in einer Mitteilung der Müllheimer Helios-Klinik. Für die Besucher entfällt ab sofort die Testpflicht. Patienten die stationär aufgenommen werden, werden weiterhin mit einem PCR-Test getestet. Für die ambulante Behandlung gilt eine Antigen-Schnelltestpflicht vor medizinischen Eingriffen.