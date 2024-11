Müllheim: Hinter jedem Türchen stecken attraktive Preise

Adventskalender

Verkaufsstellen:

Der Lions-Adventskalender ist am Freitag 15. November am Verkaufsstand des Lions-Clubs auf dem Wochenmarkt in Müllheim zu haben. Erhältlich ist er außerdem am 16. und 23. November an den Verkaufsständen auf dem Wochenmarkt in Müllheim, im Hieber-Markt Müllheim, im Hieber-Lädele in Niederweiler und bei Edeka-Sutter in Buggingen und Neuenburg.

Preis

: Der Verkaufspreis beträgt fünf Euro pro Kalender