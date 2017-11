Müllheim Hypnose, Fangirling und ein bewohnbarer Bus

Hypnose, Fangirling und ein bewohnbarer Bus: Dies sind drei Beispiele aus der breiten Palette von Themen, die kürzlich in der Freien Waldorfschule Markgräflerland in Müllheim einem interessierten Publikum vorgestellt wurden. 27 Schüler der zwölften Klasse haben sich über ein Jahr lang theoretisch und praktisch mit einer selbstgewählten Aufgabenstellung intensiv befasst. Die Ergebnisse waren lesens- und sehenswert: schriftliche Arbeiten, die sich mit mancher wissenschaftlichen Darstellung messen konnten sowie die rund viertslstündigen überwiegend frei gehaltenen Kurzvorträge und die durch ihre Professionalität beeindruckenden Abendaufführungen mit den Schwerpunkten Tanz und Gesang. Insbesondere die Vorträge und Vorführungen zeigten, wie sehr sich die Schüler auf einer ganzheitlichen Ebene mit ihren Themen auseinandergesetzt haben. Es ging um weit mehr als die theoretische Aufarbeitung und nachvollziehbare Vermittlung auf dem Podium: alle Vortragenden beschrieben die Arbeit an ihren Themen als einen persönlichen Wachstumsprozess, in dem es oft auch Grenzen zu überwinden galt. So schickte die Klasse ihrem Flyer zu den Präsentationen dann auch das Motto voraus: „Die Ankunft am Ziel ist umso schöner, je mehr Stürme du erlebt hast.“ Das Publikum bestätigte dies mit Applaus nach den Vorträgen und großem Interesse an den jeweiligen Informationsständen der Schüler