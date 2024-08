Müllheim: In 14 Jahren insgesamt 31 Autos für soziale Einrichtungen gespendet

Der Verein zur Koordination ambulanter sozialer Dienste als Träger der Sozialstation Markgräflerland und der Kreisverband Müllheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Müllheim erhielten jeweils einen VW-ID3 zur Versorgung von pflege- und hilfsbedürftigen Menschen. Möglich machte dies eine „VRmobil“-Spende der Volksbank Breisgau-Markgräflerland, heißt es in einer Mitteilung der Bank. An der Aktion „VRmobil – Wir fördern die Region“ der baden-württembergischen Volks- und Raiffeisenbanken beteiligt sich die Volksbank Breisgau-Markgräflerland seit nunmehr 14 Jahren. In dieser Zeit hat die Bank 31 Fahrzeuge an soziale Einrichtungen in der Region gespendet.